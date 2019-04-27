СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-27T07:14:15+03:00

Погода в Москве на 27 апреля 2019 года: возможен небольшой дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали, чего нам ждать от погоды в Москве на 27 апреля 2019 года

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Погода в Москве на 27 апреля 2019 года будет переменно облачной. Дневная температура воздуха поднимется до плюс 24 градус. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов. При этом местами в столице возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер западный, скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за риска природных пожаров.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, по-прежнему повышенное - 746 миллиметра ртутного столба.

В Московской области в субботу температура воздуха будет находится в пределах плюс 19-24 градусов тепла. В ночь на 28 апреля столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.

Сайт kp.ru писал, что в воскресенье синоптики обещали до 26 градусов тепла. Правда, более новые прогнозы говорят о том, что столбики термометров, наоборот, пойдут вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU