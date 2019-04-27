2019-04-27T07:24:42+03:00
Происшествия

Спасатели подняли из шахты в ЛНР тела 13 погибших

Продолжаются поиски четырех горняков
Юлия ДИВЕЕВА
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В ЛНР спасатели ведут поиски четырех пропавших без вести горняковВ ЛНР спасатели ведут поиски четырех пропавших без вести горняковФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Из аварийной шахты "Схидкарбон" на поверхность спасатели подняли 13 тел погибших. Об этом в субботу сообщило МЧС Луганской народной республики (ЛНР).

Взрыв метана произошел утром 25 апреля на предприятии в поселке Юрьевка на глубине около 300 метров. Под завалами оказались 17 человек. Поздно вечером в четверг власти ЛНР сообщили, что обнаружили тела двоих погибших горняков.

На следующий день, в пятницу в 21:10 спасатели нашли еще три тела, которые находились в 350 метрах от главного наклонного ствола шахты. Еще троих погибших обнаружили 27 апреля в 01:55. В 04:02 горноспасатели обнаружили двух горняков без признаков жизни, передает Луганскинформцентр.

По состоянию на 06:00 продолжаются поиски четырех пропавших без вести рабочих.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу луганские власти обратились к МЧС России с просьбой о помощи в ликвидации последствий ЧП. Из города Шахты Ростовской области к месту трагедии выехал отряд горноспасателей с необходимым для подобных ситуаций оборудованием.

Шахта "Схидкарбон" является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. В 2014 году ее работа была приостановлена в связи с активными боевыми действиями в регионе. Возобновила она работу в январе 2018-го. За прошлый год здесь добыли 29 868 тонн угля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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