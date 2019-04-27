В Каракасе санкции США в отношении венесуэльской судьи назвали попыткой помешать правосудию
Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении отношении венесуэльской судьи Кароль Падильи, являются попыткой препятствовать правосудию. Такое заявление сделал МИД Боливарианской Республики.
В ведомстве отметили, что действия Вашингтона подтверждают его причастность к к расследуемым в Венесуэле преступлениям.
"Таким образом правительство США пытается не допустить, чтобы были наказаны виновные в попытке госпереворота, саботаже, терроризме и заговоре против суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы. Это очевидное признание в подстрекательстве к этим действиям", - подчеркнули в МИД Венесуэлы.
Министерство также считает незаконными санкции в отношении главы ведомства Хорхе Арреасы. Внешнеполитическое ведомтсво обвинило администрацию Трампа в попытке "заглушить голос Венесуэлы в мире", передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, ранее российский МИД заявлял, что санкциями в отношении Хорхе Арреасы США пытаются ограничить международные контакты Боливарианской республики, в том числе и в ООН.
ИСТОЧНИК KP.RU