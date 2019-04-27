Путин: Россия намерена наращивать поставки газа за рубеж

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-27T07:57:11+03:00

Российский лидер добавил, что страна за 20 лет собирается довести объемы экспортных поставок газа до 100 млрд кубометров

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в течение 20 лет намерена довести объемы экспортных поставок газа до 100 млрд кубометров. По его словам, страна должна продолжить вносить существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Евразии.

«В прошлом году поставки СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% до почти 27 млрд кубометров, - приводит ТАСС его слова. - В ближайшие 20 лет рассчитываем довести этот показатель до 100 млрд кубометров».

При этом Путин добавил, что в настоящее время «Россия активно занимается расширением сети трансграничных нефте- и газопроводов». В частотности, речь идет о прокладке системы «Сила Сибири», а также газопроводах "Северный поток" и "Турецкий поток".

Президент РФ Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, заявлял, что Россия будет последовательно наращивать мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ), чтобы занять достойную нишу на мировом рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU