СМИ сообщили об аресте в Москве украинского миллиардера

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-27T08:16:59+03:00

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В Москве был задержан и помещен под стражу гражданин Украины, политик и предприниматель Павел Климец. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что бизнесмен, возглавляющий финансово-промышленную группу OLYMP, подозревается в даче взятки в особо крупном размере. Причем в СИЗО миллиардер находится с 12 апреля. За это время его адвокаты уже обжаловали арест Климца в апелляционном суде, который направил дело на повторное рассмотрение, но задержанного из-под стражи не отпустили.

По данным источник газеты, бизнесмен приехал в Россию, чтобы обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми он фактически потерял после начала внутриукраинского конфликта в 2014 году.

Информацию об аресте Климца неофициально подтвердили, что их босс под арестом. Не сообщается кому и за что украинский предприниматель пытался передать деньги.

Климец уроженец Донецка. Был депутатом Верховной рады Украины пятого и шестого созывов. В Донбассе его группа OLYMP потеряла около 40% активов.

ИСТОЧНИК KP.RU