2019-04-27T09:43:28+03:00
В мире

На Шри-Ланке при перестрелке погибли 15 человек

Среди жертв шесть детей
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
При перестрелке на Шри-Ланке погибли 15 человекПри перестрелке на Шри-Ланке погибли 15 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По меньшей мере 15 человек погибли в одном из домов на востоке Шри-Ланки, где произошла перестрелка, среди жертв шесть детей.

В пятницу, 26 апреля, в городе Сейнтамаруту в районе Ампара к югу от Коломбо произошла перестрелка между военными и членами, предположительно, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. В результате, как передает агентство Reuters, полиция обнаружила тела трех, предположительно, смертников, трех женщин, а также шести детей.

Кроме того, во дворе дома сотрудники правоохранительных органов также нашли тела трех мужчин, которые, по предварительным данным, произвели самоподрыв. Стражи порядка в ходе проведения спецоперации не пострадали.

Ранее сайт kp.ru писал, что Военно-морские силы Шри-Ланки задержали недалеко от железнодорожной станции в Коломбо трех человек со взрывчаткой. У арестованных изъяли один килограмм взрывчатого вещества С-4.

"Исламское государство"* - запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Прямая линия» с Путиным состоится летом
«Первый канал» проверит результаты голосования в финале «Голос.Дети»
Варвара Караулова освобождена из вологодской колонии
Трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США
Си Цзиньпин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
СМИ сообщили об аресте в Москве украинского миллиардера
Путин: Россия намерена наращивать поставки газа за рубеж
В Каракасе санкции США в отношении венесуэльской судьи назвали попыткой помешать правосудию
Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией в мае
Спасатели подняли из шахты в ЛНР тела 13 погибших
Погода в Москве на 27 апреля 2019 года: возможен небольшой дождь
В Нью-Йорке 120 священнослужителей обвиняют в педофилии
Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Москвы и Токио
Власти Австралии к 2020 году истребят 2 млн диких кошек
У железнодорожной станции на Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Вступивший в президентскую гонку Байден обошел Трампа по популярности в первом же опросе