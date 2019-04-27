На Шри-Ланке при перестрелке погибли 15 человек

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-27T09:43:28+03:00

При перестрелке на Шри-Ланке погибли 15 человек Фото: REUTERS

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По меньшей мере 15 человек погибли в одном из домов на востоке Шри-Ланки, где произошла перестрелка, среди жертв шесть детей.

В пятницу, 26 апреля, в городе Сейнтамаруту в районе Ампара к югу от Коломбо произошла перестрелка между военными и членами, предположительно, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. В результате, как передает агентство Reuters, полиция обнаружила тела трех, предположительно, смертников, трех женщин, а также шести детей.

Кроме того, во дворе дома сотрудники правоохранительных органов также нашли тела трех мужчин, которые, по предварительным данным, произвели самоподрыв. Стражи порядка в ходе проведения спецоперации не пострадали.

Ранее сайт kp.ru писал, что Военно-морские силы Шри-Ланки задержали недалеко от железнодорожной станции в Коломбо трех человек со взрывчаткой. У арестованных изъяли один килограмм взрывчатого вещества С-4.

"Исламское государство"* - запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU