Адвокат Варвары Карауловой рассказал, чем она займется после выхода на свободу

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-27T11:24:03+03:00

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Адвокат Варвары Карауловой Сергей Бадамшин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о состоянии девушки после выхода на свободу, а также ее планах на будущее.

«Ее эмоции сейчас - искренние и яркие. Она немного в шоковом и растерянном состоянии, - рассказал он. - Планы на жизнь? Она любит учиться и умеет это делать хорошо. Она точно будет продолжать учиться, она в этом плане человек устремленный».

Бадамшин добавил, что уже решен ее вопрос с трудоустройством. «Ее уже ждут определенные структуры, которые давали гарантию трудоустройства», - подчеркнул он. Кроме того, по словам адвоката, девушка планирует заниматься волонтерской работой.

Кира Караулова, мать Варвары Карауловой, также прокомментировала ее выход из колонии. «Все счастливы, что тут еще сказать. Мне пока ничего не думается. У меня в голове пока не укладывается, что черная полоса в моей жизни закончилась. Уверена, что впереди все будет замечательно. И все у нас наладится», - сказала она в беседе с RT.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, бывшая студентка МГУ Варвара Караулова в субботу, 27 апреля, была условно-досрочно освобождена из вологодской колонии. Девушка была приговорена к 4,5 годам лишения свободы за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГ*.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705699" frameborder="0"></iframe> Первое видео Варвары Карауловой на свободе.

*"Исламское государство" (ИГ) - организация запрещена в РФ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703617" frameborder="0"></iframe> Варвару Караулову освободили по УДО.

ИСТОЧНИК KP.RU