В Нигерии похитили двоих работников концерна Shell

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-27T12:20:23+03:00

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Неизвестные похитили двоих сотрудников нефтегазового концерна Shell, напав на кортеж на юге Нигерии. Как сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на полицию, двое сотрудников сил безопасности убиты в результате нападения.

Отмечается, что атака произошла 25 апреля в штате Риверс на юге страны, когда сотрудники возвращались из штата Байельса, где они находились в командировке.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали расследование данного происшествия. Точное число погибших в результате нападения не уточняется.

Ответственность за произошедшее пока не взяла ни одна из экстремистских группировок.

Ранее сайт kp.ru писал, что боевики одной из террористических организаций в городе Майдугури штата Борно в Нигерии устроили по меньшей мере 13 взрывов. По словам правоохранителей, террористы пытались прорваться в город, однако были отброшены назад. В результате атаки погиб один нигерийский военнослужащий, еще около 20 человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU