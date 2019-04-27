«Атлетико Мадрид» выставляет Диего Косту на трансфер летом

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-27T12:29:59+03:00

Решение избавиться от скандального испанского форварда было принято на заседании совета директоров клуба

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Руководство «Атлетико Мадрид» планирует продать своего 30-летнего испанского нападающего после скандала, случившегося в гостевом матче 31-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

Диего Коста был удален с поля прямой красной карточкой, после того, как эмоционально высказался в адрес главного арбитра матча, не назначившего пенальти в ворота «Барселоны».

Как написал Хесус Хиль Мансано в протоколе после матча, нападающий Диего Коста дважды выкрикнул в его адрес мат.

Сразу после удаления Коста в начале уверял, что вообще ничего такого не говорил, а когда была прослушана запись с микрофона судьи, то принялся уверять другое.

В результате скандала нападающий получил дисквалификацию на 8 матчей, то есть до конца сезона, ибо с момента получения дисквалификации до конца сезона у «Атлетико» оставалось как раз восемь матчей, на которые Коста и был дисквалифицирован. При этом, испанец еще и не являлся на тренировки с командой.

По данным Mundo Deportivo, несмотря на то, что главный тренер «Атлетико» против выставления Косты на трансфер, руководство все равно избавится от испанца летом. Его примерная цена составляет 40 млн евро.

Коста перешел в «Атлетико» из «Челси» за 66 млн евро в январе 2018-го, на его счету 10 голов в 24 официальных матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU