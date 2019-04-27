Путин: если переговоры с Зеленским начнутся, то речь пойдет о завершении конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-27T12:44:20+03:00

Путин заявил, что если у него начнутся переговоры с Зеленским, то разговор будет о том, как закончить конфликт в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России подчеркнул, что урегулировать ситуацию на востоке Украины можно только на основе Минских соглашений

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Президент России Владимир Путин заявил, что если у него будут переговоры с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, то они начнутся с урегулирования ситуации на юго-востоке страны.

«Если у нас начнутся переговоры с Зеленским, то разговор у нас будет о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины, - сказал он на пресс-конференции в субботу. - А завершить его можно только с исполнением Минских договоренностей, но пока, вроде, он не собирается их исполнять».

Ранее сайт kp.ru писал, что Зеленский, в случае своей победы во втором туре выборов, обещал постараться, как можно быстрее достичь действенного прекращения огня в Донбассе. При этом представитель его команды Иван Апаршин заявлял, что после прихода к власти нового главы государства будут наказаны те, кто начал войну в Донбассе, приведшую к тысячам смертей с обеих сторон вооруженного конфликта.

Напомним, на Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента, по итогам победителем стал кандидат от партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский. В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, как ранее писал сайт kp.ru, что официальные результаты второго тура президентской гонки будут объявлены 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU