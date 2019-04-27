В центре Москвы загорелось одно из зданий Следственного комитета

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-27T13:45:57+03:00

По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание в электропроводке Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Столичные пожарные разбираются в причинах пожара, который произошёл днём в субботу, 27 апреля, в центре Москвы. Очевидцы сообщили, что из здания в Техническом проезде, 2 валит густой чёрный дым. Технический проезд, дом 2 в Басманном районе - адрес Следственного комитета России.

Некоторые СМИ сообщили, что горит основное здание СК. В пресс-службе московского управления МЧС эту информацию опровергают.

- Пожар произошёл на втором этаже двухэтажного строящегося здания, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в МЧС. - Горели строительный мусор и стройматериалы. Рабочие потешили огонь самостоятельно, до приезда пожарных.

По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание в электропроводке. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU