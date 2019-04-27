2019-04-27T14:09:15+03:00
В мире

Американский эксперт рассказал о скором провале США на мировой арене

По мнение профессора Гарвардского университета Стивена Уолта, политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа характеризуется односторонним подходом во внешней политике
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Американский ученый предрек США потерю влияния в миреАмериканский ученый предрек США потерю влияния в миреФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в Соединенных Штатах Стивен Уолт считает, что Вашингтон теряют свои позиции на мировой арене. По его словам, в скором времени политика США, которую проводит глава государства Дональд Трамп в настоящее время, может обернуться политическим и дипломатическим провалом.

Эгоистичная политика Вашингтона на сегодняшний день уже оттолкнула его союзников и сплотила противников. В итоге Соединенным Штатам не удается достигнуть компромисса по ряду важнейших международных проблем, пишет профессор в статье для Foreign Policy.

Кроме того, Стивен Уолт отмечает, что за время нахождения Трампа у власти у страны не было серьезных успехов во внешней политике, а удержаться "на плаву" стране удается только за счет своей финансовой системе и роли доллара на мировой арене, что не может продолжаться долго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24