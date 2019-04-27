Американский эксперт рассказал о скором провале США на мировой арене

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-27T14:09:15+03:00

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Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в Соединенных Штатах Стивен Уолт считает, что Вашингтон теряют свои позиции на мировой арене. По его словам, в скором времени политика США, которую проводит глава государства Дональд Трамп в настоящее время, может обернуться политическим и дипломатическим провалом.

Эгоистичная политика Вашингтона на сегодняшний день уже оттолкнула его союзников и сплотила противников. В итоге Соединенным Штатам не удается достигнуть компромисса по ряду важнейших международных проблем, пишет профессор в статье для Foreign Policy.

Кроме того, Стивен Уолт отмечает, что за время нахождения Трампа у власти у страны не было серьезных успехов во внешней политике, а удержаться "на плаву" стране удается только за счет своей финансовой системе и роли доллара на мировой арене, что не может продолжаться долго.

ИСТОЧНИК KP.RU