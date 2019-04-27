2019-04-27T16:00:54+03:00
Политика

Медведев призвал наказать виновных в загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

У ответственных ведомств есть всего неделя на проверку данного инцидента и передачу материалов дела в Генпрокуратуру
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава российского правительства Дмитрий МедведевГлава российского правительства Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба" и наказать всех ответственных за случившееся.

Обязанности по проведению расследования возложены на Минэнерго, Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу и Ростехнадзор. У ведомств есть всего неделя на поиск виновных.

"Проведите проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО "Транснефть" в направлении Республики Белоруссия и Восточной Европы", - говорится в предписании.

По итогам расследования все виновные должны быть наказаны за допущенные нарушения, а материалы дела переданы в Генпрокуратуру.

Также необходимо предоставить правительству предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в нефтяной сфере с целью недопущения поставки не соответствующего техническому регламенту сырья, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что об ухудшении качества российской экспортной нефти стало известно 19 апреля. Содержание хлора в сырье превышало нормы в 20 раз, и экспорт продукции в Польшу, Германию, Чехию и Словакию был приостановлен. Позже в "Транснефти" заявили, что кто-то вбросил хлорорганические соединения через узел трубопровода в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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