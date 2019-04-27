Медведев призвал наказать виновных в загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба" и наказать всех ответственных за случившееся.
Обязанности по проведению расследования возложены на Минэнерго, Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу и Ростехнадзор. У ведомств есть всего неделя на поиск виновных.
"Проведите проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО "Транснефть" в направлении Республики Белоруссия и Восточной Европы", - говорится в предписании.
По итогам расследования все виновные должны быть наказаны за допущенные нарушения, а материалы дела переданы в Генпрокуратуру.
Также необходимо предоставить правительству предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в нефтяной сфере с целью недопущения поставки не соответствующего техническому регламенту сырья, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что об ухудшении качества российской экспортной нефти стало известно 19 апреля. Содержание хлора в сырье превышало нормы в 20 раз, и экспорт продукции в Польшу, Германию, Чехию и Словакию был приостановлен. Позже в "Транснефти" заявили, что кто-то вбросил хлорорганические соединения через узел трубопровода в Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU