Медведев поручил сделать графики работы детсадов и школ более гибкими

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-27T16:15:15+03:00

Предложения по данному вопросу должны быть представлены до 1 июля 2019 года

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил усовершенствовать графики работы школ и детских садов, сделав их более гибкими - позволяющими родителям забирать детей в удобное для них время.

Предложения по данному вопросу должны быть представлены не позднее 1 июля 2019 года. Ответственными за их подготовку назначены Минпросвещения, Минкультуры и Минздрав.

"Проанализируйте совместно с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным практику регионов по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по "семейному графику" - говорится в опубликованном на сайте правительства перечне поручений премьер-министра по итогам форума "Национальные проекты - этап "реализация".

В этом же документе говорится о необходимости проанализировать графики работы учреждений здравоохранения, образования, соцобслуживания и культуры, чтобы по результатам общественного обсуждения можно было принять меры обеспечения их функционирования по такому же гибкому графику. Предложения должны быть представлены до 31 мая.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Медведев поручил также найти и наказать виновных за появление некачественной нефти в трубопроводе "Дружба".

ИСТОЧНИК KP.RU