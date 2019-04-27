Медведев поручил сделать графики работы детсадов и школ более гибкими
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил усовершенствовать графики работы школ и детских садов, сделав их более гибкими - позволяющими родителям забирать детей в удобное для них время.
Предложения по данному вопросу должны быть представлены не позднее 1 июля 2019 года. Ответственными за их подготовку назначены Минпросвещения, Минкультуры и Минздрав.
"Проанализируйте совместно с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным практику регионов по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по "семейному графику" - говорится в опубликованном на сайте правительства перечне поручений премьер-министра по итогам форума "Национальные проекты - этап "реализация".
В этом же документе говорится о необходимости проанализировать графики работы учреждений здравоохранения, образования, соцобслуживания и культуры, чтобы по результатам общественного обсуждения можно было принять меры обеспечения их функционирования по такому же гибкому графику. Предложения должны быть представлены до 31 мая.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Медведев поручил также найти и наказать виновных за появление некачественной нефти в трубопроводе "Дружба".
ИСТОЧНИК KP.RU