2019-04-27T16:34:05+03:00
Политика

Путин назвал "чушью" слова о реверсе газа на Украине

Киевские власти "валяют дурака" вместо того, чтобы решать серьезные вопросы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин назвал чушью и обманом слова об украинском реверсе газа. Глава государства заявил, что хотел бы понять планы Киева относительно возможности подписания нового договора на транзит топлива, ведь если его не будет, то тогда не будет и так называемого реверса.

"Это чушь, это бред, это обман - никакого реверса реального нет", - сказал Путин.

Он пояснил, что газопровод не может утром работать в одном режиме, а ночами переходить на реверс - это технологически невозможно. По факту, Киев забирает топливо в обычном режиме, а реверс существует лишь на бумаге.

"Частично заходят на территорию соседних стран, оттуда маленькую трубу проложили, соединили пару труб и делают вид, что гоняют эти объемы. На самом деле их нет", - цитирует ТАСС президента.

Следовательно, при аннулировании договора на транзит не будет и самого газоснабжения Украины. Но вместо того, чтобы решать столь серьезный вопрос, киевские власти "валяют дурака" и занимаются "политическими дрязгами", сказал Путин.

Сайт kp.ru писал о том, что украинский "Нафтогаз" до сих пор не обзавелся технической моделей работы газотранспортной системы после прекращения транзита топлива из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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