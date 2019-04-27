2019-04-27T16:53:04+03:00
Звезды

Меладзе выступил за пересмотр результатов финала шоу "Голос. Дети"

По итогам голосования победителем песенного конкурса стала Микелла Абрамова, но многие зрители с этим не согласились
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Микелла со своей "звездной" мамой, певицей АлсуМикелла со своей "звездной" мамой, певицей АлсуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Наставник музыкального телешоу "Голос. Дети" Валерий Меладзе призвал пересмотреть результаты финального зрительского голосования, которые вылились в настоящий скандал.

Сайт kp.ru писал о том, что победа в шестом сезоне программы досталась десятилетней Микелле Абрамовой - дочери певицы Алсу. Девочка вышла в лидеры проекта с 56,5% зрительских голосов, однако многие с таким решением не согласились и заподозрили организаторов в фальсификации результатов.

Причиной во многом стал тот факт, что голосовать за Микеллу призывал практически весь российский шоу-бизнес - от Филиппа Киркорова до Ольги Бузовой. Остальные же конкурсанты могли рассчитывать лишь на поддержку своих близких и настоящих поклонников их таланта.

"Программа "Голос" прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело - пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что Первый канал это сделает и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований", - написал Меладзе у себя на странице в Instagram.

К слову в руководстве Первого канала уже заявили о том, что оператором голосования, действительно, были отмечены некоторые аномальности в финале детского шоу.

Иосиф Пригожин о скандале с победой дочки Алсу на «Голосе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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