Меладзе выступил за пересмотр результатов финала шоу "Голос. Дети"
Наставник музыкального телешоу "Голос. Дети" Валерий Меладзе призвал пересмотреть результаты финального зрительского голосования, которые вылились в настоящий скандал.
Сайт kp.ru писал о том, что победа в шестом сезоне программы досталась десятилетней Микелле Абрамовой - дочери певицы Алсу. Девочка вышла в лидеры проекта с 56,5% зрительских голосов, однако многие с таким решением не согласились и заподозрили организаторов в фальсификации результатов.
Причиной во многом стал тот факт, что голосовать за Микеллу призывал практически весь российский шоу-бизнес - от Филиппа Киркорова до Ольги Бузовой. Остальные же конкурсанты могли рассчитывать лишь на поддержку своих близких и настоящих поклонников их таланта.
"Программа "Голос" прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело - пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что Первый канал это сделает и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований", - написал Меладзе у себя на странице в Instagram.
К слову в руководстве Первого канала уже заявили о том, что оператором голосования, действительно, были отмечены некоторые аномальности в финале детского шоу.
Иосиф Пригожин о скандале с победой дочки Алсу на «Голосе».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Победа дочки Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос.Дети»»