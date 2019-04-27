Посланников "новой" церкви Украины не допустили к службе в храме Гроба Господня

СЕГОДНЯ 17:40 2019-04-27T17:40:28+03:00

Иерусалим не допустил посланников ПЦУ к службе в храме Гроба Господня. Фото: Владимир Смирнов ТАСС

Священникам разрешили присутствовать при схождении Благодарного огня, но лишь наравне с обычными верующими

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Иерусалимский патриархат не допустил представителей так называемой "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ) до участия в пасхальном служении в храме Гроба Господня.

Священникам отказались выдавать специальные бейджи паломников и разрешили им присутствовать при схождении Благодатного огня лишь наравне с обычными верующими.

"Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов и заверяем: сослужить они не могут. Такова позиция патриарха", - сказал спикер Иерусалимской патриархии.

Согласно данным издания "Вести", делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим еще в Страстную пятницу. Компанию им составили некоторые политики, например, депутат Верховной рады Сергей Рудык, член фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой и участник "Народного фронта" Александр Горбунов. Однако никому из них не удалось попасть на прием к патриарху Иерусалимскому.

В то же время посланники канонической Украинской православной церкви во главе с митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием посетили патриарха и получили его благословение.

Сайт kp.ru писал о том, что корреспондент "КП" прошел весь путь за Благодатным огнем вместе с российской делегацией, а после рассказал, как это было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705731" frameborder="0"></iframe> Схождение Благодатного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU