Отправка грузового корабля Dragon на МКС перенесена на 1 мая

СЕГОДНЯ 18:13 2019-04-27T18:13:22+03:00

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Отправка американского грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию перенесена с 30 апреля на 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании SpaceX.

Напомним, что изначально запуск должен был состояться 26 апреля, но потом дату старта сдвинули еще на четыре дня - до 30 апреля.

"Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено. Запуск состоится 1 мая с 40-ой площадки во Флориде", - говорится в сообщении на странице компании в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлую субботу, 20 апреля, состоялось тестирование другого корабля SpaceX под названием Crew Dragon. Испытание закончилось аварией, которую в самой компании назвали простой внештатной ситуацией. Тогда сообщалось, что из-за инцидента под угрозой оказался запланированный на конец 2019 года полет корабля на МКС с экипажем.

ИСТОЧНИК KP.RU