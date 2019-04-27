Участники форума "Один пояс-один путь" заключили 283 соглашения на $64 млрд

СЕГОДНЯ 18:29 2019-04-27T18:29:47+03:00

На форуме в Пекине заключено 283 соглашения на $64 млрд Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

При подготовке и во время проведения форума "Один пояс - один путь" было заключено 283 соглашения на общую сумму 64 миллиарда долларов. Такие итоги мероприятия подвел председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на пресс-конференции в Пекине.

"Среди них межправительственные соглашения о сотрудничестве, а также документы о проектах практического взаимодействия, о создании профильных платформ многостороннего сотрудничества по отдельным сферам, доклад о ходе взаимодействия в рамках "Одного пояса - одного пути" и доклад консультационного совета", - сказал китайский лидер.

По его словам, такие результаты демонстрируют востребованность столь взаимовыгодного сотрудничества, которое ставит интересы людей выше всего остального. Между тем, список подписанных соглашений будет опубликован позже, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин также принимал участие в пекинском форуме. По его итогам, глава государства рассказал о перспективах совместной работы с Китаем над инфраструктурой континента и других направлениях взаимодействия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705475" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин принял участие во втором Международном форуме Один пояс, один путь.

ИСТОЧНИК KP.RU