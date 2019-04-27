Умер Алексей Лебедь, возглавлявший Хакасию на протяжении 12 лет
В субботу, 27 апреля, умер Алексей Лебедь - бывший губернатор Хакасии и экс-депутат Государственной думы. Печальные новости сообщил журналист Алексей Кириченко.
"Алексей Иванович Лебедь ушел. Вечная память". - написал представитель масс-медиа у себя на странице в Facebook.
На момент смерти экс-председателю регионального правительства было 64 года. Согласно данным агентства "Хакасия", Алексей Иванович умер в результате внутреннего кровоизлияния.
Дата и место прощания и похорон пока неизвестны.
Сайт kp.ru писал о том, что Алексей Лебедь возглавлял Хакасию на протяжении 12 лет - с 1997 по 2009 годы, а с 2009 по 2011 являлся депутатом Государственной Думы. Общественности он известен также как брат красноярского губернатора Александра Лебедя, погибшего в результате крушения вертолета.
ИСТОЧНИК KP.RU