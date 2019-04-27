Умер Алексей Лебедь, возглавлявший Хакасию на протяжении 12 лет

СЕГОДНЯ 19:38 2019-04-27T19:38:04+03:00

Алексей Лебедь в 2012 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Вадим Денисов

В субботу, 27 апреля, на 65-м году жизни умер Алексей Лебедь

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В субботу, 27 апреля, умер Алексей Лебедь - бывший губернатор Хакасии и экс-депутат Государственной думы. Печальные новости сообщил журналист Алексей Кириченко.

"Алексей Иванович Лебедь ушел. Вечная память". - написал представитель масс-медиа у себя на странице в Facebook.

На момент смерти экс-председателю регионального правительства было 64 года. Согласно данным агентства "Хакасия", Алексей Иванович умер в результате внутреннего кровоизлияния.

Дата и место прощания и похорон пока неизвестны.

Сайт kp.ru писал о том, что Алексей Лебедь возглавлял Хакасию на протяжении 12 лет - с 1997 по 2009 годы, а с 2009 по 2011 являлся депутатом Государственной Думы. Общественности он известен также как брат красноярского губернатора Александра Лебедя, погибшего в результате крушения вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU