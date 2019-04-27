2019-04-27T19:53:13+03:00
Политика

В Кремле оценили вынесенный Бутиной приговор

Ранее американский суд постановил, что россиянка должна провести в тюрьме еще 9 месяцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянка Мария БутинаРоссиянка Мария БутинаФото: REUTERS
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В Кремле уверены, что осужденная за шпионаж россиянка Мария Бутина не могла совершить то, в чем ее обвиняют. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вынесенный девушке приговор.

Сайт kp.ru писал о том, что Мария Бутина проведет в американской тюрьме еще 9 месяцев. Суд приговорил ее к 18 месяцам заключения, однако из этого срока было вычтено время содержания россиянки под стражей. Сразу после освобождения гражданку РФ депортируют на родину.

"Сам факт ее содержания на протяжении такого длительного уже времени в неволе, конечно, является для нас неприемлемым. Мы считаем, что эта гражданка России не была и не могла, собственно, быть замешанной в том, в чем она обвиняется", - заявил Песков.

Он в очередной раз подчеркнул, что Москва настаивает на невиновности гражданки, однако факт наличия некой сделки со следствием не позволяет оценивать данное дело в полной мере, передает ТАСС.

Путин о Бутиной: Ей грозит 15 лет лишения свободы! За что?!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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