Летевший в Волгоград самолет развернулся в небе и вернулся в Москву

СЕГОДНЯ 20:10 2019-04-27T20:10:19+03:00

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Летевший в Волгоград пассажирский самолет одной из российских авиакомпаний, по невыясненным пока причинам, развернулся в воздухе и вернулся в точку вылета - московский аэропорт "Шереметьево".

Инцидент произошел вечером в субботу, 27 апреля. Лайнер пробыл в воздухе всего 25 минут, но в районе Тульской области неожиданно повернул обратно и сбросил высоту до 3 тысяч метров. Согласно данным портала Flightradar, к настоящему моменту он уже приземлился в "Шереметьево". Продолжительность полета составила менее 1,5 часа.

Причины случившегося пока неизвестны. Официального комментария не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines вынужден был вернуться в аэропорт города Джидда из-за забывчивой пассажирки. Женщина оставила в терминале своего грудного ребенка и вспомнила об этом лишь на полпути в Куала-Лумпур.

ИСТОЧНИК KP.RU