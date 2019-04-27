2019-04-27T20:46:20+03:00
В мире

Власти Шри-Ланки запретили деятельность двух группировок после терактов

Речь идет об экстремистских "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" и "Джамиату аль-Миллату Ибрагим"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Шри-Ланки приняли решение запретить две действующие на территории страны группировкиВласти Шри-Ланки приняли решение запретить две действующие на территории страны группировкиФото: REUTERS
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Власти Шри-Ланки запретили деятельность двух группировок, подозреваемых в причастности к серии взрывов, которые потрясли страну в прошлое воскресенье, 21 апреля. Соответствующее распоряжение дал президент республики Майтрипала Сирисена.

"Президент <...> предпринял шаги по запрещению организаций "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" и "Джамиату аль-Миллату Ибрагим" на Шри-Ланке", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

В тексте отмечается, что в ближайшее время правительство намерено конфисковать все имущество этих радикальных организаций.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели сразу восемь взрывов. Атаке подверглись прихожане католических церквей и постояльцы пятизвездочных отелей. Жертвами действия террористов-смертников стали более 250 человек, еще около 500 пострадали.

Сайт kp.ru писал о том, что ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", которой помогли упомянутые выше организации.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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