Власти Шри-Ланки запретили деятельность двух группировок после терактов
Власти Шри-Ланки запретили деятельность двух группировок, подозреваемых в причастности к серии взрывов, которые потрясли страну в прошлое воскресенье, 21 апреля. Соответствующее распоряжение дал президент республики Майтрипала Сирисена.
"Президент <...> предпринял шаги по запрещению организаций "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" и "Джамиату аль-Миллату Ибрагим" на Шри-Ланке", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.
В тексте отмечается, что в ближайшее время правительство намерено конфисковать все имущество этих радикальных организаций.
Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели сразу восемь взрывов. Атаке подверглись прихожане католических церквей и постояльцы пятизвездочных отелей. Жертвами действия террористов-смертников стали более 250 человек, еще около 500 пострадали.
Сайт kp.ru писал о том, что ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", которой помогли упомянутые выше организации.
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU