Власти Шри-Ланки запретили деятельность двух группировок после терактов

СЕГОДНЯ 20:46 2019-04-27T20:46:20+03:00

Власти Шри-Ланки приняли решение запретить две действующие на территории страны группировки Фото: REUTERS

Речь идет об экстремистских "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" и "Джамиату аль-Миллату Ибрагим"

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Власти Шри-Ланки запретили деятельность двух группировок, подозреваемых в причастности к серии взрывов, которые потрясли страну в прошлое воскресенье, 21 апреля. Соответствующее распоряжение дал президент республики Майтрипала Сирисена.

"Президент <...> предпринял шаги по запрещению организаций "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" и "Джамиату аль-Миллату Ибрагим" на Шри-Ланке", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

В тексте отмечается, что в ближайшее время правительство намерено конфисковать все имущество этих радикальных организаций.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели сразу восемь взрывов. Атаке подверглись прихожане католических церквей и постояльцы пятизвездочных отелей. Жертвами действия террористов-смертников стали более 250 человек, еще около 500 пострадали.

Сайт kp.ru писал о том, что ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", которой помогли упомянутые выше организации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU