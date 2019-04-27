2019-04-27T21:02:36+03:00
Политика

Филарет: Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Новоизбранный президент Украины обыграл получение церковью автокефалии в одном из выступлений студии "Квартал 95"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Победивший на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский извинился за сравнение томоса об автокефалии с "термосом". Об этом сообщил патриарх "новой" Православной церкви Украины Филарет.

"Это оскорбительно для церкви. Томос, который имеет для нас большое значение, называть его "термосом". Но мы прощаем новоизбранного президента за эти слова и не обижаемся", - сказал предстоятель в интервью украинскому "Радио свобода".

Напомним, что Зеленский назвал томос "термосом" в одном из своих выступлений в рамках студии "Квартал 95". После этого на шоумена обрушилась волна критики, в том числе со стороны действующего президента Украины Петр Порошенко.

К слову, он в скором времени покинут свой пост, уступив его все тому же Зеленскому. Сайт kp.ru писал о том, что бывший КВНщик набрал больше всего голосов во втором туре выборов президента Украины. Результаты будут объявлены официально не позднее 4 мая.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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