2019-04-27T21:30:48+03:00
Происшествия

Власти Шри-Ланки вновь продлили режим комендантского часа

В республике опасаются новых террористических атак
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Шри-Ланке продлен режим комендантского часаНа Шри-Ланке продлен режим комендантского часаФото: REUTERS
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Власти Шри-Ланки вновь продлили режим комендантского часа, который действует на территории всей страны с прошлого воскресенья, 21 апреля.

Сайт kp.ru писал, что в тот день в республике прогремели сразу восемь взрывов, в результате которых погибли почти три сотни человек, еще вдвое больше пострадали.

С тех пор комендантский час постоянно продляется. В этот раз он будет действовать с 22:00 27 апреля до 04:00 (01:30 мск) 28 апреля. Городов Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай ограничения не коснутся. Режим будет отменен особым распоряжением, передает портал Ada Derana.

Власти Шри-Ланки опасаются, что террористы могут вновь устроить серию терактов. Правоохранители продолжают находить в городах бомбы и задерживать подозрительных вооруженных людей. Деятельность подозреваемых в осуществлении взрывов группировок уже запрещена. Власти в ближайшее время конфискуют все их имущество.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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