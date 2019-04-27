СЕГОДНЯ 21:30 2019-04-27T21:30:48+03:00

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Власти Шри-Ланки вновь продлили режим комендантского часа, который действует на территории всей страны с прошлого воскресенья, 21 апреля.

Сайт kp.ru писал, что в тот день в республике прогремели сразу восемь взрывов, в результате которых погибли почти три сотни человек, еще вдвое больше пострадали.

С тех пор комендантский час постоянно продляется. В этот раз он будет действовать с 22:00 27 апреля до 04:00 (01:30 мск) 28 апреля. Городов Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай ограничения не коснутся. Режим будет отменен особым распоряжением, передает портал Ada Derana.

Власти Шри-Ланки опасаются, что террористы могут вновь устроить серию терактов. Правоохранители продолжают находить в городах бомбы и задерживать подозрительных вооруженных людей. Деятельность подозреваемых в осуществлении взрывов группировок уже запрещена. Власти в ближайшее время конфискуют все их имущество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU