На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

СЕГОДНЯ 21:44 2019-04-27T21:44:38+03:00

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На японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Согласно данным специалистов Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 100 км.

Вибрации фиксировались в 50 км к северо-востоку от уезда Сидзунай. Такие сведения приводятся на сайте центра. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

"КП" писала о том, что еще одно мощное землетрясение произошло на Хоккайдо в районе округа Ибури в конце февраля. Тогда магнитуда подземных толчков составила 5,7 балла. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека - у них легкие травмы, а более 70 домов остались без водоснабжения. Также было временно прекращено движение поездов в районе землетрясения. Власти раздавали всем нуждающимся воду в бутылках. Эвакуация не объявлялась.

ИСТОЧНИК KP.RU