2019-04-27T21:55:13+03:00
Политика

ЕС: выход США из договора об оружии подрывает мировую стабильность

В Европейском союзе сожалеют, что Вашингтон решил не ратифицировать соглашение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ЕС заявили, что отказ США от договора о торговле оружием подрывает стабильность в миреВ ЕС заявили, что отказ США от договора о торговле оружием подрывает стабильность в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Решение США отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием подрывает мировую стабильность и поощряет нелегальный трафик. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза.

В сообщении объединения подчеркивается, что нерегулируемая торговля оружием провоцирует военные конфликты, терроризм и организованную преступность, а это, в свою очередь, причиняет огромные страдания людям по всему миру.

"Стрелковое оружие является причиной гибели до полумиллиона человек ежегодно, не говоря о жертвах других видов обычных вооружений", - передает ТАСС со ссылкой на документ.

Выход же США из договора подорвет усилия других стран по повышению прозрачности мировой торговли оружием и пресечению контрабанды.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сожаление в связи решением Вашингтона высказали также в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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