ЕС: выход США из договора об оружии подрывает мировую стабильность
Решение США отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием подрывает мировую стабильность и поощряет нелегальный трафик. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза.
В сообщении объединения подчеркивается, что нерегулируемая торговля оружием провоцирует военные конфликты, терроризм и организованную преступность, а это, в свою очередь, причиняет огромные страдания людям по всему миру.
"Стрелковое оружие является причиной гибели до полумиллиона человек ежегодно, не говоря о жертвах других видов обычных вооружений", - передает ТАСС со ссылкой на документ.
Выход же США из договора подорвет усилия других стран по повышению прозрачности мировой торговли оружием и пресечению контрабанды.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее сожаление в связи решением Вашингтона высказали также в Германии.
ИСТОЧНИК KP.RU