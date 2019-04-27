Отец Бутиной связал ее дело с расследованием Мюллера
Отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной считает, что возбужденное в ее отношении дело связано с работой спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал приписываемое Москве вмешательство в выборы американского президента.
"Я практически в этом уверен. Это совершенно очевидно и логично", - сказал Валерий Бутин.
Мужчина считает, что его дочь оказалась под подозрением как раз из-за этого расследования, которое в результате не дало никаких результатов.
"Но тем не менее нашли вот самую главную виновную", — сказал Валерий в интервью телеканалу RT.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее американский суд приговорил Марию Бутину к 18 месяца лишения свободы по обвинению в шпионаже, но поскольку девушка уже провели в СИЗО целых девять месяцев, то теперь ей предстоит отсидеть всего половину отведенного срока.
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ИСТОЧНИК KP.RU