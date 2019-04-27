Отец Бутиной связал ее дело с расследованием Мюллера

СЕГОДНЯ 22:11 2019-04-27T22:11:31+03:00

Спецпрокурор разбирался в приписываемом РФ вмешательстве в выборы президента США, но так и не нашел никаких доказательств

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Отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной считает, что возбужденное в ее отношении дело связано с работой спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал приписываемое Москве вмешательство в выборы американского президента.

"Я практически в этом уверен. Это совершенно очевидно и логично", - сказал Валерий Бутин.

Мужчина считает, что его дочь оказалась под подозрением как раз из-за этого расследования, которое в результате не дало никаких результатов.

"Но тем не менее нашли вот самую главную виновную", — сказал Валерий в интервью телеканалу RT.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее американский суд приговорил Марию Бутину к 18 месяца лишения свободы по обвинению в шпионаже, но поскольку девушка уже провели в СИЗО целых девять месяцев, то теперь ей предстоит отсидеть всего половину отведенного срока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/681815" frameborder="0"></iframe> Путин о Бутиной: Ей грозит 15 лет лишения свободы! За что?!.

ИСТОЧНИК KP.RU