Фанаты избили посетителя кинотеатра за спойлеры к фильму "Мстители 4"

27 Апр 23:00 2019-04-27T23:00:52+03:00

Мужчина слишком громко обсуждал увиденное в зале, и это очень не понравилось тем, кто еще не попал на сеанс

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Посетители одного из гонконгских кинотеатров избили мужчину за спойлеры к последней части серийного блокбастера "Мстители: Финал".

Дело в том, что зритель слишком громко обсуждал сюжет фильма после выхода из зала, и это очень не понравилось тем, кто лишь собирался попасть на сеанс.

Окружающие набросились на мужчину с кулаками, а после удалились. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, которую ему оказали прямо на месте, передает телеканал TVBS со ссылкой на очевидцев.

Сайт kp.ru писал о том, что "Мстители 4" является наиболее ожидаемым фильмом 2019 года и, вероятно, станет самым кассовым. Говоря о спойлерах стоит отметить, что закончится все грандиозной битвой и путешествиями в прошлое, а Капитан Марвел в исполнении Бри Ларсон даже сменит прическу.

Новый трейлер фильма Мстители: Финал .

ИСТОЧНИК KP.RU