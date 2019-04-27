2019-04-27T23:17:56+03:00
Политика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Среди мер, способствующих увеличению спроса, предлагается использовать снижение ставки ипотечных кредитов
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Евгения ГУСЕВА
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Проработать вопрос о мерах стимулирования спроса на строящееся жилье поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Свои предложения ведомство должно представить до 27 мая.

Глава правительства отметил, что в числе способов увеличения спроса на новое жилье может быть использовано снижение ставки ипотечных кредитов, включая субсидирование. Минстрой будет прорабатывать меры совместно с Минфином России, АО "Дом.РФ" и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, являющимся руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".

Поручения премьер подписал по итогам форума «Национальные проекты – этап “реализация”. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Также до 31 мая ведомства должны представить предложения об изменении сроков передачи органам госвласти субъектов РФ полномочий распоряжения земельными участками, которые находятся в федеральной собственности с одного года до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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