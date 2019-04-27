2019-04-27T23:37:36+03:00
Политика

Иранский беспилотник заснял авианосец США в водах Персидского залива

Дрон сумел "рассмореть" палубу корабля и размещенные на ней самолеты [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Иранский дрон снял вблизи американский авианосец в Персидском заливеИранский дрон снял вблизи американский авианосец в Персидском заливеФото: REUTERS
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Беспилотник ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) снял на видео авианосец ВМС США в водах Персидского залива. Об этом сообщило в субботу агентство Tasnim.

Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе.

Дрон КСИР смог подлететь достаточно близко, чтобы на видео была хорошо видна палуба авианосца с размещенными на ней самолетами, включая истребители-бомбардировщики F-18 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2C. При этом иранские военные не уточнили, когда именно была сделана эта видеозапись.

Как писал сайт kp.ru, Соединённые Штаты приняли решение внести элитные части вооруженных сил Ирана КСИР в список иностранных террористических организаций. Соответствующие заявление 8 апреля сделал президент США Дональд Трамп. Вашингтон впервые признал террористической организацией официальный орган иностранного государства.

Напомним, что 24 января этого года санкционный список США пополнили формирования "Фатимиюн" и "Зайнабиюн", связанные, по мнению Вашингтона, с КСИР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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