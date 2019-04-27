2019-04-27T23:56:51+03:00
Экономика

В Сбербанке рассказали о главных направлениях в области киберпреступлений

Злоумышленники часто играют на доверии граждан
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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В области мошенничества хакеры часто используют навыки социальной инженерии, нередко пользуясь уровнем доверия населения к государственным институтам.В области мошенничества хакеры часто используют навыки социальной инженерии, нередко пользуясь уровнем доверия населения к государственным институтам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число киберпреступлений в России неуклонно растет, в первую очередь их жертвами могут стать офисные работники, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, значимое место в деятельности хакеров сегодня занимают DDoS-атаки, а вместе с увеличением их количества, выросло и "качество" - с каждым годом их становится все сложнее выявлять. Обширнее этой IT проблемы в настоящее время можно назвать только удаленное похищение данных, в этой сфере уже появляется целый рынок, утечки базы клиентов, их личные данные и финансовые отчетности на таких рынках могут продаваться свободно, хоть и незаконно.

В области мошенничества хакеры часто используют навыки социальной инженерии, нередко пользуясь уровнем доверия населения к государственным институтам.

"Россия — уникальная страна, уровень доверия населения ко всему тому, что делается государственными институтами, корпорациями, очень высокий. Это плюс, но мошенники используют эту уникальность российского населения, особенно пожилого населения",- передает РИА Новости пояснения Кузнецова.

Фишинг - кража конфидециальных данных через переход на неправильную, подставленную мошенниками, ссылку в электронном письме, отправленном, казалось бы, от имени государственных учреждений, рискам перехода на подобные ссылки сегодня подвержена почти треть офисных работников. «По нашим наблюдениям, примерно 27–30% офисных работников в России в разных корпорациях могут сегодня спокойно открывать такие фишинговые письма. Это большой показатель, если честно» - комментирует Кузнецов проблему кибербезопасности

По его словам, ущерб российской экономике от деятельности кибермошенников на 2018 составляет чуть менее 1,3 триллионов рублей. Но, как заявил топ-менеджер Сбербанка, в одном из крупнейших банков России уже много лет успешно справляются с любыми нападками интернет-злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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