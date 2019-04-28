Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования России и Украины

СЕГОДНЯ 00:56 2019-04-28T00:56:25+03:00

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности вести переговоры с российскими властями, в том числе и нормандском формате, для обсуждения новых условий сосуществования России и Украины. Об этом новоиспеченный политик сообщил в соцсетях.

По его словам, Киев готов обсудить взаимный обмен гражданами по принципу "всех на всех". Он также выразил надежду, что на встрече нормандской четверки Россия продемонстрирует свою "готовность к деэскалации".

Зеленский также высказал сомнение, что много украинцев захотят получить российские паспорта, несмотря на обещанную им упрощенную схему получения гражданства РФ. Он также подчеркнул, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

Как сообщал сайт kp.ru, ранее на пресс-конференции по итогам своей рабочей поездки Путин заявил, что Россия рассматривает шире вопрос об облегчении в получении гражданства украинцам проживающим на территориях ЛНР и ДНР. Он пообещал, что упрощенный порядок выдачи паспортов РФ будет введен для всех граждан Украины.

Глава государства также отметил, что на переговорах с Зеленским первым делом хотел бы обсудить, как закончить конфликт в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU