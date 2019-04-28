ИГ* взяло на себя ответственность за пятничные теракты в Шри-Ланке

СЕГОДНЯ 01:56 2019-04-28T01:56:35+03:00

Группировка утверждает, что взрывами были убиты или ранены 17 полицейских

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Террористическая группировка "Исламское государство"*(ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, прогремевшие в пятницу в городе Калмунай на восточном побережье.

Как передает агентство Reuters, ИГ заявило в субботу, что накануне поздно вечером три его члена столкнулись с полицией Шри-Ланки. После нескольких часов перестрелки, террористы привели в действие свои "пояса шахидов".

Также по данным группировки, в результате этих трех взрывов погибли или получили ранения 17 полицейских. Однако никаких доказательств, подтверждающих эти заявления, ИГ не предоставило.

Ранее сайт kp.ru писал, что 26 апреля в городе Калмунай, расположенном в восточной части Шри-Ланки, произошли три взрыва во время проведения антитеррористической операции. Сотрудники полиции и бойцы национальной армии попали под обстрел в ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников.

До этого, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремели в общей сложности восемь взрывов. Также на дороге к международному аэропорту Бандаранаике была обнаружена и обезврежена бомба.

ИСТОЧНИК KP.RU