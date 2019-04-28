К майским праздникам в Москву придет похолодание

СЕГОДНЯ 02:58 2019-04-28T02:58:14+03:00

Самой холодной станет ночь с 30 апреля на 1 мая, в это время температура в северных районах Москвы может опустится до -1 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наиболее подходящими для прогулок и весенних пикников могут стать 3 и 4 мая

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Жителям Москвы и Московской области не стоит рассчитывать на солнечные ванны в первые майские праздники: в начале мая жителей столицы ожидает прохладная погода.

Самой холодной станет ночь с 30 апреля на 1 мая, в это время температура в северных районах Москвы может опустится до -1 градуса, жители центральных и южных районов в эту ночь могут рассчитывать на 3-4 градуса тепла. В середине первой майской недели, 1 и 2 числа, осадков в столице точно не будет, но столбик термометра вряд ли поднимется выше 13 градусов, об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Наиболее подходящими для прогулок и весенних пикников могут стать 3 и 4 мая, на эти дни прогнозируется до 16 градусов тепла.

"1 мая у нас будет погода как раз соответствовать концу апреля, даже не 1 мая, потому что у нас уже 30 апреля, согласно наблюдениям за 140 лет, среднесуточная температура должна быть десяти градусов тепла", – пояснил "Пятому каналу" Варакин.

Как ранее выяснила "Комсомолка", виной ухудшению погоды на праздники стал холодный циклон из Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU