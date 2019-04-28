Один человек погиб во время стрельбы по синагоге в Калифорнии

СЕГОДНЯ 02:44 2019-04-28T02:49:47+03:00

Полиция оцепила место синагогу в городе Пауэй, к северу от Сан- Диего, где произошла стрельба Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Один человек погиб во время стрельбы по синагоге в городе Пауэй, штата Калифорния. Об этом сообщили в мэрии.

Жертвой нападения стала пожилая женщина, которая находилась внутри здания. Еще трое верующих, находившихся снаружи, получили ранения. Среди них двое мужчин и молодая девушка. Как передает агентство Reuters, преступление было совершено на почве ненависти.

Полиция подозревает 19-летнего белого мужчину, который скрылся с места происшествия на автомобиле. После преследования он остановил свою машину и сдался полиции.

Всего во время нападения в синагоге находились около ста человек. Американские СМИ сообщают, что среди пострадавших есть раввин, которого ранили в руку.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 27 апреля утром, около 11:30 по местному времени (21:30 мск) неизвестный мужчина открыл огонь по синагоге в районе Сан-Диего. Преступление совершено в субботу, когда иудеи отмечали последний день праздника Песах.

Это преступление совершено ровно через полгода после массовой бойни в синагоге «Древо жизни» в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). 27 октября 2018 года бывший шофер-дальнобойщик Роберт Бауэрс ворвался в иудейский храм, когда там шла служба, и расстрелял прихожан, выкрикивая антисемитские лозунги. Погибли 11 человек, еще двоих доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

ИСТОЧНИК KP.RU