СМИ узнали об удалении Apple приложений с функцией "родительского контроля"
Журналисты уличили Apple в удалении приложений с "родительского контроля". Как пишет The New York Times, компания только за прошедший год удалила или ограничила функционал как минимум 11 из 17 таких программ.
Издание считает, что корпорация стремится к монополии в области приложений, контролирующих время использования мобильных телефонов. Вместе с аналитической платформой Sensor Tower газета выявила тенденцию, которая указывает, что компания оказывает давление на разработчиков таких программ.
В основном это приложения, ограничивающие время и контент, к которому у детей есть доступ на смартфоне. Они также позволяют пользователям самостоятельно получать статистику по времени использования гаджетов.
В некоторых случаях Apple заставляла компании удалять функции "родительского контроля", в других - она просто удаляла приложения из своего App Store.
ИСТОЧНИК KP.RU