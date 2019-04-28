СМИ узнали об удалении Apple приложений с функцией "родительского контроля"

СЕГОДНЯ 03:28 2019-04-28T03:28:07+03:00

Apple борется с приложениями, которые борются с iPhone-зависимостю Фото: REUTERS

Компания заставляет разработчиков исключать возможности контроля времени и контента из своих программ

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Журналисты уличили Apple в удалении приложений с "родительского контроля". Как пишет The New York Times, компания только за прошедший год удалила или ограничила функционал как минимум 11 из 17 таких программ.

Издание считает, что корпорация стремится к монополии в области приложений, контролирующих время использования мобильных телефонов. Вместе с аналитической платформой Sensor Tower газета выявила тенденцию, которая указывает, что компания оказывает давление на разработчиков таких программ.

В основном это приложения, ограничивающие время и контент, к которому у детей есть доступ на смартфоне. Они также позволяют пользователям самостоятельно получать статистику по времени использования гаджетов.

В некоторых случаях Apple заставляла компании удалять функции "родительского контроля", в других - она просто удаляла приложения из своего App Store.

ИСТОЧНИК KP.RU