Telegraph: ИГ* может атаковать курорты стран Азии и Африки

СЕГОДНЯ 04:31 2019-04-28T04:31:06+03:00

Под угрозой окажутся самые уязвимые туристические места в Индии, Кении, Танзании и на Мальдивских островах

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Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) может планировать атаки на курортах стран Азии и Африки, действуя по сценарию терактов на Шри-Ланке. Об этом пишет The Sunday Telegraph, со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Издание сообщает, что бежавшие из Сирии и Ирака боевики ИГ теперь все силы бросят на совершении терактов в местах отдыха туристов. Самые уязвимые курорты на этом направлении - города Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.

Газета пишет, что лидеры ИГ, скорее всего, поменялись, что означает смену тактики террористов. В "краткосрочной и среднесрочной перспективе" можно ожидать, что появятся "рассеяные по всему миру боевиков ИГ, преследующие цель осуществления терактов".

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели сразу восемь взрывов. Атаке подверглись прихожане католических церквей и постояльцы пятизвездочных отелей. Жертвами действия террористов-смертников стали более 250 человек, еще около 500 пострадали.

Через несколько дней в городе Калмунай, расположенном в восточной части Шри-Ланки, произошли три взрыва во время проведения антитеррористической операции.

Сайт kp.ru писал о том, что ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

ИСТОЧНИК KP.RU