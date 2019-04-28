2019-04-28T04:43:32+03:00
Политика

Мадуро пообещал, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Президент Боливарианской республики назвал организацию "министерством колоний США"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Венесуэла покинула Организацию американских государств (ОАГ) и никогда вновь не станет ее членом. Такое обещание дал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Он назвал ОАГ "министерством колоний США", а также "институтом по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права".

"Наша независимая родина говорит ОАГ "прощай". Мы вышли из ОАГ и никогда не вернемся", - написал Мадуро в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Венесуэла в субботу покидает организацию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решение выйти из ОАГ еще в апреле 2017 года. Он настаивал на немедленном разрыве соглашения, однако эта процедура занимает два года и завершилась 27 апреля 2019 года.

Напомним, политический кризис в Боливарианской Республике обострился в начале 2019 года, когда спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Его поддержали США и ОАГ, а за ними ЕС и европейские страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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