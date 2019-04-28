"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании по футболу

СЕГОДНЯ 04:59 2019-04-28T05:02:59+03:00

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В субботу "Барселона" обыграла на своем поле "Леванте" со счетом 1:0 и досрочно стала чемпионом Испании по футболу сезона-2018/19. Единственный гол в матче 35-го тура чемпионата забил на 62-й минуте Лионель Месси, который вышел на замену во втором тайме.

Команда в турнире набрала 83 очка и за три тура до конца чемпионата опережает ближайшего соперника - "Атлетико" на девять очков. При этом "Барселона" имеет преимущество в личных встречах, что делает ее недосягаемой для команды из Мадрида. На третьем месте в турнирной таблице находится "Реал" (65 очков), передает ТАСС.

Чемпионский титул "Барселона" завоевала в 26-й раз. Тут она уступает "Реалу", который выигрывал первенство 33 раза. Кроме того аргентинский нападающий и капитан команды Месси установил рекорд среди легионеров, став чемпионом Испании с каталонцами в десятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU