Депутат Рады рассказал, почему Россия может напасть на Украину

СЕГОДНЯ 05:34 2019-04-28T05:34:54+03:00

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Россия может пойти на военное вмешательство в Донбасс, если новый президент Украины попытается разрешить конфликт силовым путем. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Мураев, комментируя решение президента РФ Владимира Путина упростить процедуру получения гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Парламентарий отметил, что у жителей Донбасса и раньше была возможность получить паспорт РФ в течение года.

"За пять лет кто хотел — уже давно получил. Но сейчас там появится, возможно, еще больше граждан Украины еще и с российским гражданством", — сказал Мураев в телеинтервью, которое опубликовал на своем YouTube-канале.

Он выразил мнение, что это даст России обоснование потом защищать своих граждан военным путем, если Киев решится на возобновить силовую операцию в Донбассе. Депутат при этом подчеркнул, что не понимает жесткой реакции на победу в президентских выборах Владимира Зеленского.

"Мы совершенно точно знаем, что делал (президент Петр) Порошенко, какую недружественную политику по отношению ко всем соседям он вел, что он делал с собственным народом и населением и экономикой нашей страны. И тем не менее реакция была более мягкая", - считает Мураев.

ИСТОЧНИК KP.RU