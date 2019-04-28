Эксперты заявили о возможности "второго Чернобыля" на Украине

СЕГОДНЯ 05:59 2019-04-28T06:07:59+03:00

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На Украине можно ожидать экологической катастрофы, сопоставимой с чернобыльской, из-за того, что Киев сократил отношения с Россией в сфере атомной энергетики и не финансирует восстановление энергетической инфраструктуры в республике. Такое мнение высказали ряд украинских экспертов и политиков.

"Приходится констатировать тот факт, что деньги, которые выделяли Украине ЕС и МВФ, в том числе и на эти нужды, растворились в воздухе. Новому правительству придётся выяснять, куда и на что они были потрачены", — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Депутат Верховной рады Сергей Шахов сообщил ране, Украине продолжают работать целый ряд предприятий, которые создают реальную угрозу экологической катастрофы. А любая технологическая авария на АЭС будет иметь серьезные последствия для всей Украины.

Еще одной серьезной проблемой эксперты назвали сокращение Киевом объемов взаимодействия с Москвой в области снабжения атомных электростанций топливными элементами. Они отмечают, что Киев заключил договоры тракты с обанкротившейся американской компанией Westinghouse. Но поставляемые ею компоненты не подходят для украинских АЭС.

"Американское топливо ставится на наши энергоблоки без согласования с их главным конструктором. Насколько это безопасно, мне судить трудно, эта информация есть только у главного конструктора. Но мы в любом случае не имеем права играть с безопасностью АЭС, нам хватит одного Чернобыля", — сказал экс-директора ЧАЭС Михаил Уманец.

Напомним, авария на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошла 26 апреля 1986 года. Площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров, в Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров, а в России — почти 60 тысяч квадратных километров территории с населением 2,6 миллиона человек.

В том же году был создан список тех, кто подвергся или мог быть подвержен радиационному влиянию. В него вошли более 638 тысяч человек. Из них 187 тысяч - ликвидаторы аварии и 389 тысяч - жители областей, подвергшихся наибольшему загрязнению радионуклидами.

ИСТОЧНИК KP.RU