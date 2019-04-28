Синдзо Абэ сделал подарки Трампу и его супруге Меланье

СЕГОДНЯ 06:33 2019-04-28T06:34:24+03:00

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, его супруга Акиэ с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей Фото: REUTERS

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его супруга Акиэ были приглашены на ужин по случаю дня рождения первой леди США Меланьи Трамп. Супруге президента Дональда Трампа 26 апреля исполнилось 49 лет.

Ужин с японскими высокими гостями проходил в Белом доме. Синдзо Абэ с женой преподнесли имениннице зеленый чай особого сорта, который был выращен на плантации друга премьер-министра, а также чайный сервиз к нему, пишет газета Mainichi Shimbun.

Не остался без подарка и хозяин Белого дома. Трамп получил жемчужные запонки.

Как сообщал сайт kp.ru, президент США собирается в Японию с визитом с 26 по 28 мая. Трамп станет первым иностранным лидером, который будет удостоен аудиенции у нового императора Страны восходящего солнца Нарухито, который взойдет на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито.

Американский лидер признавался, что рассчитывает в ходе поездки заключить с японской стороной торговое соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU