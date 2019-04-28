В Канаде зафиксирована вспышка сальмонеллеза

СЕГОДНЯ 07:02 2019-04-28T07:02:08+03:00

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Вспышка острого кишечного заболевания - сальмонеллеза зафиксирована в шести регионах Канады. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Управление здравоохранения Британской Колумбии заявило, что первые случаи заболевания были зарегистрированы еще в ноябре прошлого года, но только на прошлой неделе следователи смогли получить улики, указывающие не источник заражения. Как оказалось, инфекция связана с маркой замороженных профитролей и эклеров марки Celebrate, сообщил телеканал CBC

В начале апреля Минздрав Канады объявил о вспышке сальмонеллеза в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Онтарио и Саскачеван. На данный момент подтверждены уже 73 случая, около 20 человек были госпитализированы. Больше всего инфицированных зафиксировано в Британской Колумбии (27 человек).

Эксперты Центра контроля заболеваний Британской Колумбии рекомендуют всем, у кого есть замороженные профитроли или мини-эклеры, выбросить их и тщательно вымыть любые контейнеры или другую кухонную утварь, с которой они могли соприкасаться.

Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов проводит расследование. В случае обнаружения сальмонеллеза эти продукты будут отозваны из продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU