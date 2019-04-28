2019-04-28T07:02:08+03:00
В мире

В Канаде зафиксирована вспышка сальмонеллеза

Заболевшие лакомились замороженными профитролями и эклерами одного производителя
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кондитерские изделия стали причиной вспышки сальмонеллеза в КанадеКондитерские изделия стали причиной вспышки сальмонеллеза в КанадеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вспышка острого кишечного заболевания - сальмонеллеза зафиксирована в шести регионах Канады. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Управление здравоохранения Британской Колумбии заявило, что первые случаи заболевания были зарегистрированы еще в ноябре прошлого года, но только на прошлой неделе следователи смогли получить улики, указывающие не источник заражения. Как оказалось, инфекция связана с маркой замороженных профитролей и эклеров марки Celebrate, сообщил телеканал CBC

В начале апреля Минздрав Канады объявил о вспышке сальмонеллеза в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Онтарио и Саскачеван. На данный момент подтверждены уже 73 случая, около 20 человек были госпитализированы. Больше всего инфицированных зафиксировано в Британской Колумбии (27 человек).

Эксперты Центра контроля заболеваний Британской Колумбии рекомендуют всем, у кого есть замороженные профитроли или мини-эклеры, выбросить их и тщательно вымыть любые контейнеры или другую кухонную утварь, с которой они могли соприкасаться.

Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов проводит расследование. В случае обнаружения сальмонеллеза эти продукты будут отозваны из продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бразилии мужчина-модель умер после падения на подиуме на неделе моды
National Interest нашел способ "помирить" США с Россией
Зеленский ответил на слова Путина об упрощенной выдаче российского гражданства всем украинцам
Синдзо Абэ сделал подарки Трампу и его супруге Меланье
Эксперты заявили о возможности "второго Чернобыля" на Украине
Депутат Рады рассказал, почему Россия может напасть на Украину
"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании по футболу
Мадуро пообещал, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Telegraph: ИГ* может атаковать курорты стран Азии и Африки
СМИ узнали об удалении Apple приложений с функцией "родительского контроля"
К майским праздникам в Москву придет похолодание
Один человек погиб во время стрельбы по синагоге в Калифорнии
ИГ* взяло на себя ответственность за пятничные теракты в Шри-Ланке
Столица Ливии подверглась авиаудару
Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования России и Украины
Илон Маск пообещал не раскрывать секреты Tesla в соцсетях
Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
В Калифорнии задержали мужчину, открывшего стрельбу в синагоге
В Сбербанке рассказали о главных направлениях в области киберпреступлений
Иранский беспилотник заснял авианосец США в водах Персидского залива
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Фанаты избили посетителя кинотеатра за спойлеры к фильму "Мстители 4"
Благодатный огонь доставили в Москву