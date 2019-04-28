В Бразилии мужчина-модель умер после падения на подиуме на неделе моды

СЕГОДНЯ 07:38 2019-04-28T07:41:42+03:00

26-летний мужчина-модель Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа. Фото: TASS/EPA

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26-летний мужчина-модель Талес Соарес, принимавший участие в неделе моды в бразильском Сан-Паулу, умер после того, как упал на подиуме во время показа. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo.

Отмечается, что мужчине стало плохо во время выхода на подиум во время показа одежды бренда Ocksa; он наступил на шнурки и упал. По некоторым данным, Соареса начало трясти, из его рта пошла пена. О других подробностях инцидента сведений пока нет.

base_mgt Талесу Соаресу было 26 лет

Команда медиков, присутствовавшая на показе, оказала Соаресу первую помощь. Его экстренно госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.

Сообщается, что зрители, присутствовавшие на показе, не поняли, что происходит, и приняли падение Соареса за часть шоу. Этот случай стал одним из немногих в истории индустрии моды, когда на подиуме погибла модель.

ИСТОЧНИК KP.RU