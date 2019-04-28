Назарбаев встретился с Джеки Чаном в Пекине

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-28T09:59:12+03:00

Первый президент Казахстана обсудил с актером ряд проектов в сфере киноиндустрии

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с актером Джеки Чаном. Об этом в воскресенье написал в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"Елбасы встретился с известным китайским актером Джеки Чаном", - сообщил Укибай. На встрече также присутствовали посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев, исполнительный директор Фонда первого президента - лидера нации Асет Исекешев, а также члены творческой команды китайского актера и его соратники.

"Я очень рад встретиться с такой знаменитостью. Вы популярны во все мире", - сказал Назарбаев. Джеки Чан, в свою очередь, рассказал о творческих планах на ближайший период и поделился своим видением реализации совместных проектов в сфере киноиндустрии.

В ходе своего визита в Китай первый президент Казахстана был также награжден Орденом Дружбы Китайской Народной Республики. Как сообщил пресс-секретарь Назарбаева, награду вручал председатель КНР Си Цзиньпин.

Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с актером Джеки Чаном Фото: twitter.com/Aidos_Ukibay/

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ИСТОЧНИК KP.RU