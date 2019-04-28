72-летний путешественник из Франции пересек Атлантический океан в бочке

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-28T10:36:44+03:00

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72-летний путешественник из Франции Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу, 27 апреля, пересечение Атлантического океана в бочке. Об этом он сообщил в воскресенье по спутниковому телефону агентству France Presse.

"После 122 дней и девяти часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!", - сообщил Савен. По его словам, он намерен после небольшого отдыха решить вопросы с транспортировкой корабля назад во Францию. В настоящий момент его бочка дрейфует в сторону Флориды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705810" frameborder="0"></iframe> Трёхметровая бочка Жан-Жака Савина изнутри.

Бочка Савена перемещается исключительно за счет течения и ветров. Его "корабль" представляет собой выкрашенный в оранжевый цвет цилиндрический контейнер из толстой фанеры. Внутри бочки размещены койка, кухня и столик для навигационного оборудования и морских карт.

Судно было построено на одной из верфей французского департамента Жиронда. Спонсором путешествия выступило одно из бочкотарных предприятий этого винодельческого региона - Boutes. При этом сам Савен смог собрать к средствам компании еще 60 тысяч евро благодаря пожертвованиям людей.

Жан-Жаку Савену 72 года Фото: facebook.com/BOUTESA

ИСТОЧНИК KP.RU