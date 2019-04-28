Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Ларри в Нигерии

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-28T11:43:04+03:00

Инфекция передается при малейшем контакте с зараженным, ее летальность уже оценили как "высокую"

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Роспотребнадзор напомнил россиянам, планирующим поездки в Западную Африку , об эпидемиологической ситуации с лихорадкой Ласса в Нигерии . Вспыхнувший в середине февраля вирус унес жизни 65 людей за два месяца, еще более 700 человек инфицированы.

Инфекция, хорошо приспособленная к сухому климату, распространился по территории Западной Америки, среди зараженных городов - Бенине, Гвинея, Гане, Либерия, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерия. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила собирающихся в Нигерию на майские праздники россиян об опасности заражения и посоветовала отложить отдых в самой густонаселенной республике Африки.

"Основными носителями инфекции являются африканские крысы, также источником инфекции может быть больной лихорадкой Ласса человек, все выделения которого заразны весь период болезни. Распространение инфекции может происходить пищевым и водным путем при употреблении продуктов и воды, загрязненных выделениями инфицированных крыс. Также возможно заражение воздушно-капельным, контактным, половым и вертикальным путем." - сообщается на сайте ведомства.

У большинства заразившихся болезнь протекает в легкой форме, в числе симптомов: головная боль, лихорадка, общая слабость. Но в острых случаях,возникающих, как правило, при бездействии и отсутствии лечения, течение болезни может проходить значительно хуже и привести к поражению органов дыхания, почек, нервной системы и в конечном итоге - к смерти.

Зараженный Ларри человек также сам становится источников заболевания, любой, даже тактильный, контакт может стать причиной заражения.

Так, в период с начала августа 2018 по середину апреля текущего года, в 21 штате Нигерии зафиксировали 2217 случаев заражения потенциально смертельной инфекцией , 540 пациентов и числа зараженных наблюдались в лабораториях среди вирусологов, 122 человек не удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU