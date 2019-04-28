На юге Москвы произошел пожар в частном жилом доме
На юге Москвы в районе Бирюлево вспыхнул пожар в частном жилом доме. По словам очевидцев, огонь мог перекинуться на здание, расположенное по соседству.
В настоящий момент на месте происшествия находятся пожарные. Сведений о том, находились ли в момент возгорания в доме люди, нет. О пострадавших в результате пожара пока не сообщается.
В Бирюлево загорелся частный дом.
Ранее на этой неделе сайт kp.ru сообщал о пожаре в здании РГУ нефти и газа в Москве. Возгорание возникло в лаборатории с горюче-смазочными материалами, расположенной на 7-м этаже здания университета, где меняли проводку. После возгорания в здании была начата эвакуация; его покинули примерно 3 тысячи человек.
В этот же день в многоэтажном жилом доме на юго-западе столицы произошел пожар. Причиной пожара стало возгорание натяжного потолка; прибывшие на место пожарные быстро потушили пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU