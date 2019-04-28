Порошенко назвал празднование Пасхи в этом году "уникальным"

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-28T11:43:38+03:00

Президент Украины заявил, что "впервые со времен Крещения у Украины есть собственная независимая автокефальная церковь"

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешнее празднование Пасхи в стране является "уникальным". По его словам, причиной этому стало наличие "собственной независимой автокефальной церкви".

"В этом году Пасха уникальная. Впервые со времен Крещения [Руси] у нас есть собстевенная независимая автокефальная церковь, которая получила томос от Вселенского Патриарха и причастна со всей полнотой к святому православию. И которую мы оставим в наследство потомкам", - написал Порошенко в своем Twitter.

Томос об автокефалии новой Православной церкви Украины был подписан в январе этого года константинопольским патриархом Варфоломеем. Позже состоялась церемония вручения документа предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию, который был избран главой ПЦУ по итогам прошедшего в декабре 2018 года объединительного собора.

ИСТОЧНИК KP.RU